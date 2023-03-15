Место для снегоплавильной станции нашли в центре Омска

Зима заканчивается, и поэтому в очередной раз зашла речь о снегоплавильной станции как альтернативе полигонам для хранения снега. Как уже писал Город55, администрация еще в феврале заключила договор о предпроектных работах, специалисты начали выбирать один из 17 пригодных для размещения станции земельных участков. Сегодня выяснилось, что выбор сделан: станция появится в самом центре Омска, у «Триумфа».