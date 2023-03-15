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Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Место для снегоплавильной станции нашли в центре Омска

15 марта 2023, 04:39
Фото: 1MI
иллюстрация
Предпроектные работы обещают закончить к 1 апреля.

В Омском городском совете сегодня, 15 марта, прошло заседание комитета по вопросам ЖКХ. Одним из пунктов повести был доклад директора УДХБ Галины Зурнаджан об уборке снега в Омске.

Зима заканчивается, и поэтому в очередной раз зашла речь о снегоплавильной станции как альтернативе полигонам для хранения снега. Как уже писал Город55, администрация еще в феврале заключила договор о предпроектных работах, специалисты начали выбирать один из 17 пригодных для размещения станции земельных участков. Сегодня выяснилось, что выбор сделан: станция появится в самом центре Омска, у «Триумфа».

— Вот здесь, внизу? — уточнил глава комитета Сергей Фролов (здание Городского совета расположено совсем недалеко от «Триумфа»). — И туда будут возить снег со всего города?

Зурнаджан объяснила, что свозить снег со всего города в одно место было бы нерентабельно: «транспортное плечо» оказалось бы слишком длинным.

— Со всего города точно не получится, — рассказала глава УДХБ. — Будем свозить только из Центрального округа и частично из Советского. В ЦАО дорог 355 км, потому его и выбрали.

К 1 апреля предпроектные работы должны быть закончены, после чего все документы передадут в депстрой. Кстати, занимается проектом «Альянс», компания из Казани.

 

В Омске определятся со снегоплавильной станцией к апрелю
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#Николай Эйхвальд#УДХБ#Уборка снега#Город#Новости#Галина Зурнаджан
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