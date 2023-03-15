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Мэр Омска Шелест поздравил с днем рождения старейшую омичку Юлию Дерябину

15 марта 2023, 11:51
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
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Омичке исполнилось 105 лет.

Сегодня, 15 марта, в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест рассказал, что поздравил с днем рождения старейшую жительницу Омска Юлию Ильиничну Дерябину. Омичке исполнилось 105 лет.

«Пожелал Юлии Ильиничне доброго здоровья. Был рад общению с ней, очень светлым и позитивным человеком», — поделился Сергей Шелест.

Юлия Ильинична всю жизнь прожила в Омской области. За эти годы она пережила разруху после Гражданской войны, коллективизацию, Великую Отечественную войну и тяжелое послевоенное время.

Отметим, что Юлия Дерябина имеет почетное звание — «Труженик тыла».

У старейшей жительницы Омска 7 детей, 13 внуков, 17 правнуков и 7 праправнуков. Омичка до ста лет вязала носки и варежки для своих домочадцев. Сейчас о ней заботится ее большая и дружная семья. Мэр Шелест отмечает, что Юлия Ильинична следит за новостями Омска и страны.

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Фото: Администрация Омска
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#Ксения Карагодина#День рождения#Общество#Город#Происшествия#Поздравление#Новости#Омск#Омская область#Россия
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