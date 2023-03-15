Мэр Омска Шелест поздравил с днем рождения старейшую омичку Юлию Дерябину

У старейшей жительницы Омска 7 детей, 13 внуков, 17 правнуков и 7 праправнуков. Омичка до ста лет вязала носки и варежки для своих домочадцев. Сейчас о ней заботится ее большая и дружная семья. Мэр Шелест отмечает, что Юлия Ильинична следит за новостями Омска и страны.