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Малые и средние IT-предприятия в 2022 году привлекли более 12 млрд рублей

15 марта 2023, 08:51
Почти в три раза вырос за год объем государственной поддержки, предоставленной малым и средним предприятиям, занятым в сфере разработки компьютерного программного обеспечения или ведущим другую деятельность в IT-области.

По итогам 2022 года такие предприятия сумели привлечь 12 миллиардов рублей поддержки с задействованием механизма гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов. В то же время многократно увеличилось число выданных кредитов: со 195 в 2021 году до 875 в 2022 году, пишет РИА ”Новости”.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что важнейшим из стратегических направлений работы Корпорации МСП считается переход от наращивания объемов поддержки к росту числа ее получателей. Добиться многократного прироста числа выданных кредитов по итогам 2022 года корпорации удалось, в частности, благодаря усовершенствованию гарантийного механизма. Весь прошлый год в Корпорации МСП активно трудились над расширением возможностей механизма «зонтичных» поручительств, которые предоставляли предпринимателям при отсутствии или нехватке у них залогового имущества. Одновременно с Минэкономразвития изменили подход к критериям работы региональных гарантийных организаций, подвел итог Исаевич.

Среди регионов, которые занимают лидирующие места по объемам финансовой поддержки малого и среднего IT-бизнеса, помимо Москвы (6,2 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурга (миллиард рублей), оказалась Республика Татарстан с показателем 980 миллионов рублей. В ведущую пятерку субъектов РФ также включили Пермский край (532 миллиона рублей) и Орловскую область (353 миллиона рублей). Нулевые показатели поддержки зафиксировали в Камчатском крае, Новгородской области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республике, а также в Амурской, Курской и Липецкой областях.

Национальная гарантийная система, оператором которой выступает Корпорация МСП, помогает предпринимателям в оформлении банковского финансирования при помощи гарантий и поручительств в случае, когда залога нет или его размер оказывается недостаточным. За помощью следует обратиться в банки – участники механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации.

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