Малые и средние IT-предприятия в 2022 году привлекли более 12 млрд рублей

По итогам 2022 года такие предприятия сумели привлечь 12 миллиардов рублей поддержки с задействованием механизма гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов. В то же время многократно увеличилось число выданных кредитов: со 195 в 2021 году до 875 в 2022 году, пишет РИА ”Новости”.