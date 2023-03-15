Квартиру обанкротившейся ДСК-7, в которой прописан ребенок, продали на торгах

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Конкурсный управляющий ООО «Домостроительная компания №7» Наталья Костякова смогла продать принадлежавшую предприятию квартиру, в которой зарегистрированы два человека, в том числе несовершеннолетний ребенок.
Как писал Город55, это жилье площадью 89,3 квадратных метра находится на 10 этаже дома №17, корпус 1 на бульваре Архитекторов (это Кировский округ Омска). Прием заявок на покупку начался 27 февраля, начальная цена составляла 7,34 млн рублей. Сегодня, 15 марта, стало известно, что квартира куплена ООО «Рубин» за 6,9 млн.
Отметим, что Город55 обращался к Наталье Костяковой, чтобы выяснить, кто живет в квартире сейчас и будет ли означать продажа, что семью с ребенком выселят. Однако Костякова отказалась предоставить эти данные.
«ДСК-7» была признано банкротом в 2020 году. Омичам эта компания известна как застройщик микрорайонов «Кристалл-3», «Утиная Гора» и элитного дома на Масленикова, 58.