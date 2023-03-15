Хакеры слили в интернет все детали S.T.A.L.K.E.R. 2

Взлом был анонсирован 13 марта 2023 года. Хакеры выступили с требованием о том, чтобы компания GSC Game World изменила свою политику относительно Белоруссии и России. Злоумышленники потребовали, в частности, возобновления продвижения в этих государствах и возврата русской локализации. Разработчик ответил отказом, после чего хакеры заявили, что планируют слив на 15 марта.