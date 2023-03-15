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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Хакеры слили в интернет все детали S.T.A.L.K.E.R. 2

Сегодня, 09:45
В социальной сети «ВКонтакте» появились 17 Гб данных, похищенных у разработчиков популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Украдены в том числе карта игрового поля и сюжет.

«Добыча» злоумышленников опубликована в сообществе «Вестник „Того Самого Сталкера“», сообщает информационный портал 360tv.ru. Из заявления администраторов этой группы следует, что в архиве хакеров оказались: описания сюжетных сцен и предметов, дизайн-документы, сюжет игры, артбуки и концепты, в том числе сведения о появлениях ключевых персонажей и об их гибели.

Благодаря действиям злоумышленников фанаты игры смогли доказать, что разработчик взял за основу наработки из отмененной S.T.A.L.K.E.R. 2, датированные 2011-м годом.

Взлом был анонсирован 13 марта 2023 года. Хакеры выступили с требованием о том, чтобы компания GSC Game World изменила свою политику относительно Белоруссии и России. Злоумышленники потребовали, в частности, возобновления продвижения в этих государствах и возврата русской локализации. Разработчик ответил отказом, после чего хакеры заявили, что планируют слив на 15 марта.

#Общество
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