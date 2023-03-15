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Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Гусев рассказал об изменении законодательства после забастовок в Wildberries

Сегодня, 18:15
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал о том, что готовятся поправки в законодательство после Забастовок в Wildberries.

Депутатами Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» будет внесен законопроект, касаемо запрета одностороннего изменения договоров, имеющиеся у маркетплейсов, в том числе у Wildberries. Гусев пригласил представителей компании на очную ставку, однако они не пришли. Следует отметить, что меры были приняты после того, как несколько сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) устроили забастовку в связи с новой системой штрафов. Об этом информирует NEWS.ru.

Как сообщил Гусев, сейчас юристы изучают, нарушил ли маркетплейс российский закон. Если же нарушение было, то Госдума обратиться в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. Помимо этого, 21 марта пройдет совещание ФАС по Wildberries, где обсудят взаимоотношения руководства компании с сотрудниками ПВЗ.

Гусев подчеркнул, что эта ситуация касается миллионов граждан России, которые пользуются услугами онлайн-площадки.

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