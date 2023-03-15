Гусев рассказал об изменении законодательства после забастовок в Wildberries

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Депутатами Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» будет внесен законопроект, касаемо запрета одностороннего изменения договоров, имеющиеся у маркетплейсов, в том числе у Wildberries. Гусев пригласил представителей компании на очную ставку, однако они не пришли. Следует отметить, что меры были приняты после того, как несколько сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) устроили забастовку в связи с новой системой штрафов. Об этом информирует NEWS.ru.
Как сообщил Гусев, сейчас юристы изучают, нарушил ли маркетплейс российский закон. Если же нарушение было, то Госдума обратиться в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. Помимо этого, 21 марта пройдет совещание ФАС по Wildberries, где обсудят взаимоотношения руководства компании с сотрудниками ПВЗ.
Гусев подчеркнул, что эта ситуация касается миллионов граждан России, которые пользуются услугами онлайн-площадки.