Гусев рассказал об изменении законодательства после забастовок в Wildberries

Депутатами Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» будет внесен законопроект, касаемо запрета одностороннего изменения договоров, имеющиеся у маркетплейсов, в том числе у Wildberries. Гусев пригласил представителей компании на очную ставку, однако они не пришли. Следует отметить, что меры были приняты после того, как несколько сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) устроили забастовку в связи с новой системой штрафов. Об этом информирует NEWS.ru.