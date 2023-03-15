Гуляли с дедушкой. Омичка пожаловалась в соцсетях на попытку похищения 3-летнего сына

Медицинское освидетельствование, по словам женщины, показало у ребенка ушиб челюсти, синяки на лице и ссадины. Мальчик плакал и не говорил ни слова весь день. После происшествия и дедушка отправился в больницу. Вся семья начала ходить к психологу. Ребенок продолжает наблюдаться у невролога.