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Гуляли с дедушкой. Омичка пожаловалась в соцсетях на попытку похищения 3-летнего сына

15 марта 2023, 09:49
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске прохожий травмировал психику трехлетнего ребенка попыткой похищения

Похитителя успели догнать неравнодушные омичи, но без последствий для ребенка попытка похищения не обошлась.

В сообществе «Инцидент Омск» опубликовали жалобу от женщины, которая пыталась с помощью соцсетей добиться справедливости.

«Здравствуйте, сейчас будет много текста, но я хочу придать огласке эту историю, которая произошла с моей семьей. Прошу Вас обратить внимание, возможно только так эта история найдет продолжение и виновного накажут по всей строгости», — озаглавила женщина свою историю.

Омичка написала, что 22 января ее трехлетний сын гулял с дедушкой в центре Омска, в районе остановки «Голубой огонек». Они уже пришли на остановку, чтобы отправиться домой, но когда подъехала нужная маршрутка, из нее вышел неизвестный мужчина, выхватил у дедушки ребенка и побежал.

Дедушка вместе с неравнодушными омичами догнал похитителя. Пока прохожие держали неизвестного мужчину, он пытался вырваться и снова добраться до мальчика. В результате похитителя забрал наряд полиции. Родители сразу приехали в тот же участок и написали заявление.

Медицинское освидетельствование, по словам женщины, показало у ребенка ушиб челюсти, синяки на лице и ссадины. Мальчик плакал и не говорил ни слова весь день. После происшествия и дедушка отправился в больницу. Вся семья начала ходить к психологу. Ребенок продолжает наблюдаться у невролога.

«Прошло полтора месяца, никаких следственных экспериментов не было, никаких движений по делу не происходит вообще. Складывается ощущение, что дело хотят спустить на тормозах или затянуть. Все-таки это не пакет молока украсть в магазине — это ребенок, живой человек и у него есть чувства. Это может случится с каждым, я бы не хотела чтобы этот человек еще кому-то причинил вред», — пожаловалась омичка.

В комментариях к опубликованной жалобе ответила пресс-служба УМВД Омской области. Ведомство сообщило, что по этому происшествию ведется проверка.

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Полиция#Соцсети#Дети#Новости#Похищение
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