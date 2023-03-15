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Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Госавтоинспекция обратилась к омским водителям из-за серьезной непогоды

15 марта 2023, 08:56
Фото: Город55
иллюстрация
Омичам следует скорректировать свое поведение на дороге во избежание аварийных ситуаций.

В Омской области снег и метель осложнили ситуацию на дорогах. Отметим, что неблагоприятные погодные условия создают проблемы для водителей в маневрировании машиной и опасность при обгоне.

Сотрудники Госавтоинспекции уточняют, что из-за снега ухудшилась видимость на дорогах. Это стоит учесть как водителям, так и пешеходам.

«Необходимо строго следовать Правилам дорожного движения, соблюдать скоростной режим, избегать рискованных обгонов и маневров», — уточнили в Госавтоинспекции.

Также омичам рекомендуют отказаться от дальних поездок, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, а также снизить риск замерзания на дороге.

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#Ксения Карагодина#ГАИ#ДТП#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Новости#Омск#Омская область
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