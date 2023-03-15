Госавтоинспекция обратилась к омским водителям из-за серьезной непогоды

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В Омской области снег и метель осложнили ситуацию на дорогах. Отметим, что неблагоприятные погодные условия создают проблемы для водителей в маневрировании машиной и опасность при обгоне.
Сотрудники Госавтоинспекции уточняют, что из-за снега ухудшилась видимость на дорогах. Это стоит учесть как водителям, так и пешеходам.
«Необходимо строго следовать Правилам дорожного движения, соблюдать скоростной режим, избегать рискованных обгонов и маневров», — уточнили в Госавтоинспекции.
Также омичам рекомендуют отказаться от дальних поездок, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, а также снизить риск замерзания на дороге.