Город засыпало снегом, а в Омском районе уже готовятся к посевной

Как сообщил в своем докладе Дмитрий Рыбальченко, в Омском районе имеется 252,3 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, из которых 161,9 тысяч гектаров – это пашня. В прошлом году использовалось 135,5 тысячи гектаров. Большую часть этой площади – 60,5% - занимали зерновые и зернобобовые культуры. На долю масличных культур пришлось 15,2%, кормовых культур – 8,2%, картофеля и овощей – 5,4%. При этом было намолочено 161,6 тысяч тонн зерна, средняя урожайность по району составила 20,5 центнера на гектар. Это второй результат по южной лесостепной зоне по объему производства зерна и урожайности. Валовой сбор маслосемян составил 28,4 тысяч тонн, средняя урожайность – 13,9 центнеров с гектара. Здесь район стал лучшим по урожайности в своей зоне. Также Омский район традиционно является лидером среди районов области в производстве овощей и картофеля. В уборочную кампанию 2022 года местные аграрии собрали 133,1 тысяч тонн картофеля и 35,7 тысячи тонн овощей.