Город засыпало снегом, а в Омском районе уже готовятся к посевной

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
В совещании участвовали глава Омского района Геннадий Долматов, его заместитель по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономической политике Денис Волужев, заместитель начальника Управления сельского хозяйства администрации Омского района Дмитрий Рыбальченко, начальник управления растениеводства и механизации Минсельхоза Омской области Даниил Белошицкий, руководители сельскохозяйственных организаций, фермеры, специалист по агрометеопрогнозам, представители «Россельхозцентра» и «Омского Аграрного научного центра», а также регионального филиала «Россельхозбанка». Вопросы обсудили самые разнообразные: от погоды и качества семян до льготного кредитования.
Как сообщил в своем докладе Дмитрий Рыбальченко, в Омском районе имеется 252,3 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, из которых 161,9 тысяч гектаров – это пашня. В прошлом году использовалось 135,5 тысячи гектаров. Большую часть этой площади – 60,5% - занимали зерновые и зернобобовые культуры. На долю масличных культур пришлось 15,2%, кормовых культур – 8,2%, картофеля и овощей – 5,4%. При этом было намолочено 161,6 тысяч тонн зерна, средняя урожайность по району составила 20,5 центнера на гектар. Это второй результат по южной лесостепной зоне по объему производства зерна и урожайности. Валовой сбор маслосемян составил 28,4 тысяч тонн, средняя урожайность – 13,9 центнеров с гектара. Здесь район стал лучшим по урожайности в своей зоне. Также Омский район традиционно является лидером среди районов области в производстве овощей и картофеля. В уборочную кампанию 2022 года местные аграрии собрали 133,1 тысяч тонн картофеля и 35,7 тысячи тонн овощей.
«Омский район является лидером по многим показателям в части растениеводства, показатели эти, безусловно, достойные», - отметил заместитель главы района по вопросам развития сельхозпроизводства и экономической политике Денис Волужев.
В Управлении сельского хозяйства Омского района отметили, что в этом году вся посевная площадь составит 122,9 тысяч гектаров. Для производства зерновых и зернобобовых культур предусмотрено 83 тысячи гектаров, что на одну тысячу больше уровня 2022 года. Под масличные культуры планируют отвести 21 тысячу гектаров, площадь картофеля и овощных культур сохранится на уровне 2022 года и составит 6 тысяч гектаров. На кормовые культуры выделят 12 тысяч гектаров.
Для весеннего сева необходимо 14,5 тысяч тонн кондиционных семян. Сейчас в Россельхозцентре ведется активная работа по проверке семян, эксперты оценили уже свыше 70% от плана. Также по графику проводится осмотр сельхозтехники. В прошлом году парк обновили на 328,6 млн рублей, в этом году также планируется приобрести новые тракторы, культиваторы, посевные комплексы и картофелеуборочный комбайн.
Дмитрий Рыбальченко также заострил внимание на прошлогодней проблеме с отравлением пчел.
«Отдельным пунктом хочу отметить взаимосвязь между отраслями растениеводства и пчеловодства. С целью недопущения повторения ситуаций рекомендуем своевременно информировать пчеловодов о планируемых обработках сельскохозяйственных культур пестицидами. В случае, если у вас отсутствуют прямые контактные телефоны пчеловодов, необходимо информировать администрации сельских поселений, в которых располагаются посевы», - отметил он.
Также сельхозтоваропроизводителям напомнили о возможности получить субсидии от Минсельхоза Омской области. Речь идет о выплате несвязанной поддержки в области растениеводства и возмещении части затрат по нему: от приобретения элитных семян до страхования урожая. Администрация района в свою очередь сохраняет субсидии на подачу воды на мелиоративных системах и на приобретение семян кормовых культур.
В завершении совещания участники выразили уверенность, что посевная кампания пройдет организованно, качественно и в оптимальные агротехнические сроки.