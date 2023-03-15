Эксперт рассказала, что делать при расхождении с партнером во взглядах на жизнь

Психолог Ольга Нестеренко объяснила, что наиболее распространенной ошибкой в отношениях между людьми является заблуждение, что он или она изменит свои взгляды на жизнь, а также дала рекомендации, как действовать в случае возникновения разногласий с любимым человеком.