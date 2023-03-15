Эксперт рассказала, что делать при расхождении с партнером во взглядах на жизнь

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:14
Она отметила, что люди могут менять свою точку зрения, но лишь в том случае, когда сами этого хотят, а не тогда, когда их пытаются заставить это сделать, пишет Pravda.Ru.
По словам эксперта, если у вас с партнером разные взгляды на жизнь, для начала необходимо четко ответить себе на вопросы: как давно я знаю этого человека? Как я себя ощущаю рядом с ним? Нравится ли мне все, что он делает и говорит? И если он и дальше сохранит свои убеждения, то счастлив ли будет наш союз? И готова ли я сама изменить свои взгляды ради него? Ответы на эти вопросы помогут понять, стоит ли продолжать эти отношения, подчеркнула Нестеренко.
Она также предостерегла от стремительного выхода замуж за понравившегося человека, посоветовав дать себе возможность выбрать из множества вариантов. А если ощущаются явные проблемы с кандидатами, следует задаться вопросами о своем поведении, внешности, фигуре, привычках.
Кроме того, можно напрямую задать интересующие вас вопросы самому мужчине. Например, поинтересоваться, какими он видит ваши отношения спустя год, два или пять? Что может сподвигнуть его изменить свою точку зрения на ту или иную сферу жизни? При этом вывод нужно делать, не отходя от кассы, и если все устраивает — вперед и с песней, но только потом не нужно жаловаться на судьбу, так как это только ваш собственный выбор и ответственность, подытожила специалист.