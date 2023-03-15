Эксперт рассказал о мошеннической схеме с «госизменой»

Специалист напомнил, что настоящие сотрудники банков, как правило, не звонят клиентам сами, хотя изредка могут это сделать. Он также развеял миф о том, что во время подозрительного звонка нельзя отвечать «да» или «нет», так как мошенники якобы могут «срисовать» биометрические данные жертвы.