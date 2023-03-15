Эксперт рассказал о мошеннической схеме с «госизменой»

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Он пояснил, что данная мошенническая схема не такая уж и новая, пишет Pravda.Ru.
По словам эксперта, это, по сути, тот же вариант, когда злоумышленник говорит, что человек подавал заявку на кредит или сообщает, что есть некая транзакция, которую либо необходимо либо подтвердить, либо опровергнуть. При этом звонящий пытается убедить жертву, что деньги переводятся на помощь ВСУ, отметил Вакулин.
Специалист напомнил, что настоящие сотрудники банков, как правило, не звонят клиентам сами, хотя изредка могут это сделать. Он также развеял миф о том, что во время подозрительного звонка нельзя отвечать «да» или «нет», так как мошенники якобы могут «срисовать» биометрические данные жертвы.
Сергей Вакулин объяснил, что если даже голос человека будет записан, злоумышленники ничего не смогут в дальнейшем с ним сделать, поскольку система немного по-другому устроена. Это равносильно тому, клиент банка произнесет одну букву, и система должна будет ее распознать, подчеркнул он.
Самое лучшее, что человек может сделать в разговоре с мошенником — это сразу положить трубку и занести номер в черный список, либо для собственного спокойствия самостоятельно перезвонить в банк, подытожил эксперт.