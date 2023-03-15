Эксперт объяснил, что важнее для РФ — Азербайджан или Армения, и почему

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:19
Он также рассказал, могут ли помочь в этой ситуации миротворцы из РФ, почему Азербайджан важнее Армении, и зачем Запад стремится разжечь конфликт на Южном Кавказе.
Специалист пояснил, что недавно побывал в Баку на конференции под названием «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности», в которой участвовал глава МИД России Сергей Лавров, пишет Pravda.Ru.
По словам Артамонова, 10 ноября 2020 года была подписана трехсторонняя декларация о прекращении военных действий между Баку и Ереваном, при этом Москва стала гарантом данного соглашения. Турция же в период 2011–2012 годов обучила 26 тыс. азербайджанских офицеров и спецназовцев, а также предоставила оружие НАТО. Она стремится осуществить проект «Великий Туран» по объединению всех тюркоязычных государств, однако союз этот угрожает целостности РФ, так как ряд тюркоязычных образований входит в состав России.
Что же касается Армении, то, как пояснил эксперт, эта страна находится под влиянием французов и готова с боем установить контроль над Карабахом, Арцахом и восемью пограничными селениями от Гориц (Горис). Из-за отсутствия четкой границы азербайджанцы считают эти села своими, тогда как армяне полагают, что это их территории. Более того, в декабре прошлого года глава центрального телеканала Азербайджана заявил, что в 2025 году прекратит действовать соглашение о российских миротворцах — азербайджанцы недовольны, что не соблюдается пункт московской декларации о разоружении армянских формирований, не контролируется приток оружия в Карабах, поддерживается карабахский армянский сепаратизм, а на границе можно наблюдать постоянные стычки с обеих сторон.
Обозреватель отметил, что Азербайджаном и Арменией манипулирует Запад, толкая эти страны к войне, чтобы взорвать Южный Кавказ, создать огромную проблему для России и оттянуть войска с Украины. Правильно, что Сергей Лавров после Баку отправился не в Ереван, а в Индию, продемонстрировав тем самым, что Россия желает опираться на Азербайджан для обеспечения стабильности региона, подытожил Александр Артамонов.