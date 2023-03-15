Эксперт объяснил, что важнее для РФ — Азербайджан или Армения, и почему

Что же касается Армении, то, как пояснил эксперт, эта страна находится под влиянием французов и готова с боем установить контроль над Карабахом, Арцахом и восемью пограничными селениями от Гориц (Горис). Из-за отсутствия четкой границы азербайджанцы считают эти села своими, тогда как армяне полагают, что это их территории. Более того, в декабре прошлого года глава центрального телеканала Азербайджана заявил, что в 2025 году прекратит действовать соглашение о российских миротворцах — азербайджанцы недовольны, что не соблюдается пункт московской декларации о разоружении армянских формирований, не контролируется приток оружия в Карабах, поддерживается карабахский армянский сепаратизм, а на границе можно наблюдать постоянные стычки с обеих сторон.