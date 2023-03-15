Двух омичек будут судить за махинации с материнским капиталом на 29 млн рублей

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:19
В Тарском городском суде Омской области рассмотрят дело о хищении средств материнского капитала на сумму свыше 29 млн рублей. Двух местных жительниц обвиняют в 60 преступлениях, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи выяснили, что 29-летняя директор компании «ИнвестКапиталПлюс» и 31-летняя сотрудница организации находили владельцев сертификатов на маткапитал, оформляли с ними договоры на продажу недвижимости, куда незаконно включали комиссию, увеличивая при этом стоимость объектов.
В некоторых случаях создавалась видимость предоставления займов, а деньги просто переводили между счетами.
«С держателями сертификатов заключали фиктивные договоры на получение займов и приобретение жилых помещений на территории Тарского района Омской области с указанием размера материнского (семейного) капитала. В целях создания видимости исполнения обязательств по договору аферистки перечисляли денежные средства заемщикам. Однако затем просили вернуть их на счет компании, разъясняя, что получить денежные средства возможно только после их поступления из государственного внебюджетного фонда», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С июля 2017 года по февраль 2022 года мошенницы провернули 60 незаконных сделок. Ущерб составил больше 29 млн рублей. По делу допросили больше 120 свидетелей, а объем собранных доказательств составил 35 томов. В настоящее время суд наложил арест на имущество обвиняемых.