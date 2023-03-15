Двух омичек будут судить за махинации с материнским капиталом на 29 млн рублей

С июля 2017 года по февраль 2022 года мошенницы провернули 60 незаконных сделок. Ущерб составил больше 29 млн рублей. По делу допросили больше 120 свидетелей, а объем собранных доказательств составил 35 томов. В настоящее время суд наложил арест на имущество обвиняемых.