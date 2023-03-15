ДТП с пассажирским автобусом в Омской области привлекло внимание прокуратуры

В сообществе «Аварийный Омск» очевидцы пожаловались на то, что районный автобус перевозчика ИП Кирилова частично съехал в кювет. Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Омской области. Там пояснили, что ДТП было на дороге «Омск — Калинино» и обошлось без пострадавших. Пассажиров было мало.