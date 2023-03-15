ДТП с пассажирским автобусом в Омской области привлекло внимание прокуратуры

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В сообществе «Аварийный Омск» очевидцы пожаловались на то, что районный автобус перевозчика ИП Кирилова частично съехал в кювет. Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Омской области. Там пояснили, что ДТП было на дороге «Омск — Калинино» и обошлось без пострадавших. Пассажиров было мало.
Пресс-служба прокуратуры Омской области уточнила информацию. Выяснилось, что ДТП случилось на 9 км автодороги «Калинино — Морозовка». В салоне было 4 пассажира. Ведомство организовало внеплановую проверку работы перевозчика по факту ДТП. И взяло на контроль выяснение обстоятельств и причин аварии.