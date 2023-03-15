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ДТП с пассажирским автобусом в Омской области привлекло внимание прокуратуры

15 марта 2023, 10:09
Фото: 1MI
иллюстрация
Районный рейсовый автобус «прилег» в дорожный кювет под Омском. Пассажиры не пострадали.

В сообществе «Аварийный Омск» очевидцы пожаловались на то, что районный автобус перевозчика ИП Кирилова частично съехал в кювет. Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции Омской области. Там пояснили, что ДТП было на дороге «Омск — Калинино» и обошлось без пострадавших. Пассажиров было мало.

Пресс-служба прокуратуры Омской области уточнила информацию. Выяснилось, что ДТП случилось на 9 км автодороги «Калинино — Морозовка». В салоне было 4 пассажира. Ведомство организовало внеплановую проверку работы перевозчика по факту ДТП. И взяло на контроль выяснение обстоятельств и причин аварии.

Фото: скриншот сообщества Аварийный Омск
#Дарья Зыкова#Общество#Происшествия#Дороги#Жалобы#Соцсети#Омск#ДТП#Прокуратура#Авария#Трасса#Пассажирский автобус#ГИБДД
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