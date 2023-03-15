Для омских детей-сирот с начала года оформили в собственность 144 квартиры

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Пресс-служба минстроя Омской области сообщила, что за 2023 год оформлены в собственность144 квартиры для детей-сирот. Также в ведомстве рассказали, как все происходит.
Дети выбирают квартиры, подходящие по стоимости к жилищному сертификату. Минстрой оплачивает выбранное жилье в течение 3-5 дней.
Сейчас 27 квартир проходят процедуру регистрации права собственности. 22 выбранных сиротами варианта рассматриваются специалистами минстроя. Восемь человек еще выбирают подходящее жилье. Для сравнения, за весь прошлый год был выдан 201 жилищный сертификат.
Рассказали о своем опыте и представители риэлторского сообщества, которые сталкиваются с сертификатами:
«Риэлторы сначала не горели желанием работать с сертификатами, было непонятно, как. Сейчас у нас есть понимание, что гораздо оперативнее, чем мы думали, происходит вся работа на „внутренней кухне“ министерства по срокам с момента подачи заявления в минстрой и до выплаты всех средств. Плюс со специалистами минстроя оперативно можно связаться, они консультируют и по телефону, и можно подъехать сразу документы передать. Все быстро, и для себя мы поняли, как именно проводить сделки с сертификатами детям-сиротам, и в дальнейшем надеемся на плодотворное сотрудничество», — прокомментировал риэлтор Антон Торковский.
Выдаются сертификаты на 5 месяцев тем сиротам, кто уже достиг 23-летнего возраста. За это время нужно найти и купить квартиру или дом на территории Омской области.