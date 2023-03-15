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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об упрощении правила гаражной амнистии

Сегодня, 07:23
На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, позволяющий уменьшить финансовое бремя на россиян в процессе гаражной амнистии.

Инициатива предполагает отмену обязанностей по предоставлению техплана объекта при условии, что сведения о нем уже внесены в ЕГРН, пишет Общественная служба новостей.

Такая мера направлена на снижение финансовых расходов граждан при оформлении таких документов. Следует отметить, что в зависимости от размера гаражного помещения и региона цены на оформление документов могут достигать 15 000 рублей.

Амнистия гаражей направлена на то, чтобы сделать рынок подобных объектов более упорядоченным. В рамках амнистии можно регистрировать сооружения, которые были возведены до 2004 года. За этот период их владельцы имели возможность модифицировать объекты. Подобные изменения должен выявлять техплан.

По словам эксперта в сфере недвижимости Антона Лескина, если содержащиеся в реестре сведения не вызывают споров, то нет необходимости составлять новый техплан и оплачивать его. При этом специалист обратил внимание на важность последовательного снижения бюрократизма и финансового бремени на россиян в ходе осуществления их имущественных прав.

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