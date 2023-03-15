Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об упрощении правила гаражной амнистии

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Инициатива предполагает отмену обязанностей по предоставлению техплана объекта при условии, что сведения о нем уже внесены в ЕГРН, пишет Общественная служба новостей.
Такая мера направлена на снижение финансовых расходов граждан при оформлении таких документов. Следует отметить, что в зависимости от размера гаражного помещения и региона цены на оформление документов могут достигать 15 000 рублей.
Амнистия гаражей направлена на то, чтобы сделать рынок подобных объектов более упорядоченным. В рамках амнистии можно регистрировать сооружения, которые были возведены до 2004 года. За этот период их владельцы имели возможность модифицировать объекты. Подобные изменения должен выявлять техплан.
По словам эксперта в сфере недвижимости Антона Лескина, если содержащиеся в реестре сведения не вызывают споров, то нет необходимости составлять новый техплан и оплачивать его. При этом специалист обратил внимание на важность последовательного снижения бюрократизма и финансового бремени на россиян в ходе осуществления их имущественных прав.