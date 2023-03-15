Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об упрощении правила гаражной амнистии

По словам эксперта в сфере недвижимости Антона Лескина, если содержащиеся в реестре сведения не вызывают споров, то нет необходимости составлять новый техплан и оплачивать его. При этом специалист обратил внимание на важность последовательного снижения бюрократизма и финансового бремени на россиян в ходе осуществления их имущественных прав.