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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Бизнес-коуч: Что важнее: интересная работа или материальное благополучие

Сегодня, 16:04
Блогер, предприниматель и сертифицированный бизнес-коуч Алиса Котляр рассказала, что при выборе между материальным благополучием и удовлетворением от работы, стоит отдать предпочтение интересу.

Она выразила уверенность, что, когда человек искренне увлечен своим делом, деньги придут как результат. Об этом пишет www.pravda.ru.

Интерес к работе служит опорой в трудные времена, мотивирует искать новые решения и двигаться дальше. Успех возможен в любом деле, если человек находит удовлетворение в своей деятельности и стремитесь к росту, включая финансовый. В то же время, работая лишь ради денег, сложно сохранить мотивацию и креативность при преодолении трудностей, подчеркнула бизнес-коуч.



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