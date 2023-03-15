Бизнес-коуч: Что важнее: интересная работа или материальное благополучие

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Она выразила уверенность, что, когда человек искренне увлечен своим делом, деньги придут как результат. Об этом пишет www.pravda.ru.
Интерес к работе служит опорой в трудные времена, мотивирует искать новые решения и двигаться дальше. Успех возможен в любом деле, если человек находит удовлетворение в своей деятельности и стремитесь к росту, включая финансовый. В то же время, работая лишь ради денег, сложно сохранить мотивацию и креативность при преодолении трудностей, подчеркнула бизнес-коуч.