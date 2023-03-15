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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Бастрыкин вмешался в дело о мошенничестве с жильем омского ветерана боевых действий

15 марта 2023, 09:30
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчина предполагает, что стал жертвой мошенников.

СУ СК РФ по Омской области сообщает о начале доследственной проверки по факту возможного мошенничества в отношении ветерана боевых действий.

Ветеран боевых действий лишился квартиры, в которой жил вместе с сыном. Дело в том, что суд решил выселить их из единственного жилья из-за большого долга перед микрокредитной организацией. Сам ветеран считает, что стал жертвой мошенников.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Омской области Олегу Винникову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах по данному факту.

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