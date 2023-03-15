Бастрыкин вмешался в дело о мошенничестве с жильем омского ветерана боевых действий

Ветеран боевых действий лишился квартиры, в которой жил вместе с сыном. Дело в том, что суд решил выселить их из единственного жилья из-за большого долга перед микрокредитной организацией. Сам ветеран считает, что стал жертвой мошенников.



Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Омской области Олегу Винникову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах по данному факту.