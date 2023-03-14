Жителей России предупредили о новом методе мошенничества с обвинением в измене Родине

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Сообщение об этом было опубликовано на сайте кредитной организации, передает RT.
В нем говорится, что клиенту банка поступает звонок, неизвестные представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Мошенники убеждают в том, что один из сотрудников банка, в котором этот человек обслуживается, якобы похитил его персональные данные и переводят средства с его счета в пользу украинской армии.
«А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы», — рассказали в Сбере.
После этих манипуляций мошенники подключают «службу безопасности банка» и убеждают перепуганного клиента переводить свои деньги на их счета.