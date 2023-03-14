Жителей России предупредили о новом методе мошенничества с обвинением в измене Родине

В нем говорится, что клиенту банка поступает звонок, неизвестные представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Мошенники убеждают в том, что один из сотрудников банка, в котором этот человек обслуживается, якобы похитил его персональные данные и переводят средства с его счета в пользу украинской армии.