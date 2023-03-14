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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Жителей России предупредили о новом методе мошенничества с обвинением в измене Родине

Сегодня, 14:06
Пресс-служба Сбербанка предупредила россиян о том, что мошенники теперь звонят клиентам банка и обвиняют их в якобы измене Родине.

Сообщение об этом было опубликовано на сайте кредитной организации, передает RT.

В нем говорится, что клиенту банка поступает звонок, неизвестные представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Мошенники убеждают в том, что один из сотрудников банка, в котором этот человек обслуживается, якобы похитил его персональные данные и переводят средства с его счета в пользу украинской армии.

«А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы», — рассказали в Сбере.

После этих манипуляций мошенники подключают «службу безопасности банка» и убеждают перепуганного клиента переводить свои деньги на их счета.

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