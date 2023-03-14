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Lexus за долги. Омич едва не лишился авто из-за неоплаченных счетов за услуги ЖКХ

14 марта 2023, 04:08
Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Омской области

Житель Омска чуть не лишился Lexus из-за долгов по коммунальным услугам

Омич задолжал за два года больше 200 тысяч рублей.

Судебные приставы в пятницу, 10 марта, провели рейд по должникам, не оплачивающим счета за горячую воду и тепло. В результате в одном из дворов сотрудники обнаружили автомобиль Lexus RX 350, принадлежащий омичам, накопившим долги за услуги ЖКХ на сумму 200 тысяч рублей.

Самой должницы на месте не оказалось, судебные приставы арестовали автомобиль и вызвали эвакуатор. Как только машина оказался на эвакуаторе, из подъезда дома вышел супруг омички и попытался остановить сотрудников, перейдя на повышенный тон общения. Однако, это не помогло.

Когда мужчина понял, что автомобиль все равно арестуют, он изъявил желание самостоятельно доставить его на штрафстоянку. По приезду омич сообщил, что хочет оплатить весь долг, в том числе и неоплаченные его супругой штрафы ГИБДД. Необходимую сумму мужчина внес в ближайшем отделении банка, и смог вернуться домой на автомобиле своей жены.

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#Евгений Игишев#Омск#Судебный пристав#Приставы#Долги за ЖКХ#Долги#Общество
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