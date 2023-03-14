Lexus за долги. Омич едва не лишился авто из-за неоплаченных счетов за услуги ЖКХ

Когда мужчина понял, что автомобиль все равно арестуют, он изъявил желание самостоятельно доставить его на штрафстоянку. По приезду омич сообщил, что хочет оплатить весь долг, в том числе и неоплаченные его супругой штрафы ГИБДД. Необходимую сумму мужчина внес в ближайшем отделении банка, и смог вернуться домой на автомобиле своей жены.