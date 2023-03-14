Женская ассоциация тенниса заступилась на спортсменов из РФ и Белоруссии

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Чемпионат». В ассоциации подчеркнули, что уважают эмоции и спортсменов с Украины.
Украинская теннисистка Леся Цуренко накануне выразила возмущение по поводу того, что с российских и белорусских спортсменов начали снимать запрет на участие в международных соревнованиях. На ее возмущение отреагировали в Женской ассоциации тенниса, где заявили, что «уважают эмоции Леси и украинских спортсменов», но отметили, что WTA сохраняет свой основополагающий принцип, который заключается в обеспечении возможности участия отдельных спортсменов в профессиональных теннисных турнирах без какой-либо дискриминации».
В WTA назвали события на Украине «невероятно тяжелым периодом», выразили поддержку ее жителям, а также признали, что конфликт повлиял на весь мир и теннисные турниры. Впрочем, спортсмены из России и Белоруссии, как подчеркнули в ассоциации, имеют право участвовать в состязаниях вне зависимости от решения руководства их стран.