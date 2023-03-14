Женская ассоциация тенниса заступилась на спортсменов из РФ и Белоруссии

Украинская теннисистка Леся Цуренко накануне выразила возмущение по поводу того, что с российских и белорусских спортсменов начали снимать запрет на участие в международных соревнованиях. На ее возмущение отреагировали в Женской ассоциации тенниса, где заявили, что «уважают эмоции Леси и украинских спортсменов», но отметили, что WTA сохраняет свой основополагающий принцип, который заключается в обеспечении возможности участия отдельных спортсменов в профессиональных теннисных турнирах без какой-либо дискриминации».