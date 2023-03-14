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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Застолье завершилось поножовщиной. В Омске задержали женщину, ранившую свою подругу

14 марта 2023, 07:54
Фото: Управление МВД России по Омской области
Потерпевшая находится в реанимации без сознания.

55-летняя омичка обратилась в полицию с сообщением, что знакомая угрожает ей расправой. Оперативники приехали на место происшествия в квартиру на улицу Петра Ильичева и выяснили, что 48-летняя сама оказалась пострадавшей.

Заявительница вызвала скорую помощь пострадавшей, а полицейские установили, что это она сама и ударила в грудь кухонным ножом свою знакомую. Конфликт произошел во время совместного застолья. Обе женщины так и не смогли объяснить из-за чего поссорились, так как были изрядно пьяны.

Потерпевшую прооперировали, сейчас она без сознания находится в реанимации. На подозреваю завели уголовное дело за Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее она уже была судима за аналогичное преступление.

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#Евгений Игишев#Полиция#Ранение#Ножевое ранение#Криминал#Уголовное дело#Происшествия#Омск
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