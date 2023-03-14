Застолье завершилось поножовщиной. В Омске задержали женщину, ранившую свою подругу

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
55-летняя омичка обратилась в полицию с сообщением, что знакомая угрожает ей расправой. Оперативники приехали на место происшествия в квартиру на улицу Петра Ильичева и выяснили, что 48-летняя сама оказалась пострадавшей.
Заявительница вызвала скорую помощь пострадавшей, а полицейские установили, что это она сама и ударила в грудь кухонным ножом свою знакомую. Конфликт произошел во время совместного застолья. Обе женщины так и не смогли объяснить из-за чего поссорились, так как были изрядно пьяны.
Потерпевшую прооперировали, сейчас она без сознания находится в реанимации. На подозреваю завели уголовное дело за Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее она уже была судима за аналогичное преступление.