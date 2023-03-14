Застолье завершилось поножовщиной. В Омске задержали женщину, ранившую свою подругу

Заявительница вызвала скорую помощь пострадавшей, а полицейские установили, что это она сама и ударила в грудь кухонным ножом свою знакомую. Конфликт произошел во время совместного застолья. Обе женщины так и не смогли объяснить из-за чего поссорились, так как были изрядно пьяны.