Зампредседателя омской Чечено-Ингушской общины Альви Джабраилова отпустили из СИЗО

Издание «Новый Омск» сообщило, что замглаву омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова выпустили под домашний арест до 12 мая. Ранее мерой пресечения по делу о вымогательстве был избран арест в СИЗО. Задержали Джабраилова и еще 7 фигурантов 15 сентября прошлого года. Изначально их заключили под арест на 2 месяца. Отпустили Джабраилова по решению Куйбышевского районного суда, вынесенному на прошлой неделе.