Зампредседателя омской Чечено-Ингушской общины Альви Джабраилова отпустили из СИЗО

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:57
Издание «Новый Омск» сообщило, что замглаву омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова выпустили под домашний арест до 12 мая. Ранее мерой пресечения по делу о вымогательстве был избран арест в СИЗО. Задержали Джабраилова и еще 7 фигурантов 15 сентября прошлого года. Изначально их заключили под арест на 2 месяца. Отпустили Джабраилова по решению Куйбышевского районного суда, вынесенному на прошлой неделе.
Согласно карточке дела, следующее судебное заседание назначено на завтра — 15 марта. Иск принят от Владимира Грязникова. Его рассмотрит судья Мария Подвязникова.
Напомним, фигурантов задержали после поджога посевов на землях омского фермера в Новосибирской области. Сначала они потребовали у главы сельскохозяйственного предприятия 20 млн рублей, а получив отказ, часть из них отправилась жечь землю и технику в соседний регион.