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Зампредседателя омской Чечено-Ингушской общины Альви Джабраилова отпустили из СИЗО

14 марта 2023, 07:57
Фото: 1MI
иллюстрация
67-летний Джабраилов отправлен под домашний арест после нескольких месяцев в изоляторе. Такую меру избрал Куйбышевский районный суд Омска.

Издание «Новый Омск» сообщило, что замглаву омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова выпустили под домашний арест до 12 мая. Ранее мерой пресечения по делу о вымогательстве был избран арест в СИЗО. Задержали Джабраилова и еще 7 фигурантов 15 сентября прошлого года. Изначально их заключили под арест на 2 месяца. Отпустили Джабраилова по решению Куйбышевского районного суда, вынесенному на прошлой неделе.

Согласно карточке дела, следующее судебное заседание назначено на завтра — 15 марта. Иск принят от Владимира Грязникова. Его рассмотрит судья Мария Подвязникова.

Напомним, фигурантов задержали после поджога посевов на землях омского фермера в Новосибирской области. Сначала они потребовали у главы сельскохозяйственного предприятия 20 млн рублей, а получив отказ, часть из них отправилась жечь землю и технику в соседний регион.

В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Домашний арест#Вымогательство#Диаспора#Общество#Город#Уголовное дело#Новости#Альви Джабраилов
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