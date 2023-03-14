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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Вспышка кори зафиксирована в Самарской области

Сегодня, 09:49
Жители ближнего зарубежья привнесли в Самарскую область вспышку кори в конце декабря 2022 года, в результате чего Роспотребнадзор начал "подчищающую иммунизацию", чтобы справиться с ростом числа заболевших.

По словам ведомства, рост заболеваемости связан с прибытием непривитых граждан из близлежащих стран, а затем в эпидемический процесс вовлекаются и непривитые российские граждане. В январе 2023 года главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о массовой вакцинации против кори, которая должна проводиться для населения и трудовых мигрантов, которые не болели корью или не были привиты ранее, включая тех, кто не знает, проводилась ли им вакцинация в детстве, пишет ФедералПресс. 

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