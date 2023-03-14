Вспышка кори зафиксирована в Самарской области

По словам ведомства, рост заболеваемости связан с прибытием непривитых граждан из близлежащих стран, а затем в эпидемический процесс вовлекаются и непривитые российские граждане. В январе 2023 года главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о массовой вакцинации против кори, которая должна проводиться для населения и трудовых мигрантов, которые не болели корью или не были привиты ранее, включая тех, кто не знает, проводилась ли им вакцинация в детстве, пишет ФедералПресс.