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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:24

Возникли вопросы. В Омске проверят школу, где сосулька упала на ребенка

14 марта 2023, 08:22
Фото: 1MI
иллюстрация

В омской школе начнется проверка после падения сосульки на ребенка

Мальчика с серьезной травмой госпитализировали.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил о скором начале проверки в школе №133, где на голову ребенку с крыши упала сосулька.

«Поручил департаменту образования организовать служебное расследование по факту травмирования ребенка на территории школы №133. Виновные будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — объявил мэр города.

Вдобавок к этому Шелест поручил проверить крыши всех муниципальных учреждений, в том числе и образовательных, чтобы больше не было пострадавших от схода снега или падения сосулек.

Ранее Город55 сообщил, что на территории школу №133 в Советском округе Омска на голову школьнику упала сосулька. Ребенок попал в больницу с травмами головы. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Мальчик в больнице. Во дворе омской школы на ребенка упала наледь с крыши
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#Ольга Акамова#Сосулька#Проверка#Мэр#Город#Новости#Омская область#Дети#Омск
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