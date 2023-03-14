Возникли вопросы. В Омске проверят школу, где сосулька упала на ребенка

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил о скором начале проверки в школе №133, где на голову ребенку с крыши упала сосулька.
«Поручил департаменту образования организовать служебное расследование по факту травмирования ребенка на территории школы №133. Виновные будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — объявил мэр города.
Вдобавок к этому Шелест поручил проверить крыши всех муниципальных учреждений, в том числе и образовательных, чтобы больше не было пострадавших от схода снега или падения сосулек.
Ранее Город55 сообщил, что на территории школу №133 в Советском округе Омска на голову школьнику упала сосулька. Ребенок попал в больницу с травмами головы. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».