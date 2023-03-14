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Published Сегодня, 08:55

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Вирусы не отступают. В омском Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ

14 марта 2023, 08:55
Фото: Город55

В Омске почти на треть снизилась заболеваемость ОРВИ

Показатель заболеваемости на 44% ниже эпидемического порога.

В регионе продолжается эпидсезон заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

На 10 неделе показатель заболеваемости ОРВИ стал на 28,6% ниже уровня предыдущей недели. С 6 по 12 марта заболеваемость составила 37,9 на 10 тыс. населения. Отметим, что этот показатель на 44% ниже эпидемического порога.

«По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов за 10 неделю (с 06.03.2023 по 12.03.2023) заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии (РС-вирусами, бокавирусами и COVID-19), — уточняют в Роспотребнадзоре.

По итогу:

  1. Вирусы гриппа — 27,3%, в том числе вирусы гриппа В — 100%.
  2. Вирусы негриппозной этиологии — 72,7%, в том числе РС — 45,4%, бокавирусы — 9,1%, COVID-19 — 18,2%.

В Роспотребнадзоре призывают омичей соблюдать меры профилактики.

Напомним, что сейчас из-за роста заболеваемости COVID-19 в Омской области действует режим повышенной готовности.

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#Ксения Карагодина#Заболеваемость#Роспотребнадзор#Общество#Город#Происшествия#Больницы#Новости#Омск#Омская область
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