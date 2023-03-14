Вирусы не отступают. В омском Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ

На 10 неделе показатель заболеваемости ОРВИ стал на 28,6% ниже уровня предыдущей недели. С 6 по 12 марта заболеваемость составила 37,9 на 10 тыс. населения. Отметим, что этот показатель на 44% ниже эпидемического порога.