Вирусы не отступают. В омском Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:58
В регионе продолжается эпидсезон заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
На 10 неделе показатель заболеваемости ОРВИ стал на 28,6% ниже уровня предыдущей недели. С 6 по 12 марта заболеваемость составила 37,9 на 10 тыс. населения. Отметим, что этот показатель на 44% ниже эпидемического порога.
«По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов за 10 неделю (с 06.03.2023 по 12.03.2023) заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии (РС-вирусами, бокавирусами и COVID-19), — уточняют в Роспотребнадзоре.
По итогу:
В Роспотребнадзоре призывают омичей соблюдать меры профилактики.
Напомним, что сейчас из-за роста заболеваемости COVID-19 в Омской области действует режим повышенной готовности.