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Published Сегодня, 02:48

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В Омском районе отменили карантин по бешенству

14 марта 2023, 02:48
Фото: 1MI
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Ограничение действовали в течение двух месяцев.

В Омском районе Омской области с 13 марта отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Ушаковым, опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Отменить с 13 марта 2023 года ограничительные мероприятия (карантин), установленные Указом Губернатора ОМСКОЙ области от 13 января 2023 года № 7 „Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Омского муниципального района Омской области“, — говорится в документе.

Очаг бешенства нашли в Омском районе в середине января на 25-м километре Черлакского тракта.

Ранее Город55 сообщал, что в Павлоградском районе до 1 мая ввели ограничения из-за бешенства. Очагом инфекции стало село Логиновка. На этой территории запрещено лечение больных животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз животных. Также в Павлоградском районе нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Смертельная инфекция. В Омской области на два месяца ввели карантин из-за бешенства
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#Евгений Игишев#Карантин#Ограничения#Ограничительные меры#Общество#Омская область#Омский район#Дмитрий Ушаков
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