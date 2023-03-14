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В Омске компанию по суду обязали следить за мусорным полигоном

14 марта 2023, 04:43
Фото: 1MI
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Организация продала земельный участок, но решение суда по его содержанию осталось без изменений.

Суд отказались освобождать компанию «Полигон» от обязанности привести в порядок Надеждинский полигон отходов, сообщили в пресс-службе омского облсуда.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию организации на решение Советского районного суда, по которому компания должна следить за состоянием полигона. Представители предприятия сослались на то, что больше не являются собственниками земельного участка. К тому же у компании нет лицензии на переработку отходов.

Фирма «Полигон» приняла решение продать участок, однако, в компании не учли тот факт, что при смене собственника обязанности наложенные судом не прекращаются. Таким образом, областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

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#Евгений Игишев#Суд#Омский областной суд#Полигон ТБО#Свалка#Свалка отходов#Омск#Омская область
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