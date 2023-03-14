Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

В Молдавии оппозиция собрала 700 тыс подписей с требованием компенсаций за коммуналку

Сегодня, 13:13
Молдавская оппозиция за месяц собрала более семисот тысяч подписей под требованием к правительству республики оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию, а также отопление за три зимних месяца.

Об этом рассказала вице-председателя партии «Шор» Марина Таубер, пишет со ссылкой на ТАСС.

«Под требованием оплаты коммунальных счетов подписались уже более 700 тысяч граждан Молдовы», — заявила Таубер.

Представители партии «Шор» поддержали «Движение для народа», которые инициировали сбор подписей и присоединились к нему. Также в акции приняли участие другие формирования в Молдавии, политики и общественные деятели.

Подпишитесь
Божий человек. Кто и как пополняет ряды Омской епархии
Сегодня, 09:29
Омский депутат Лунев ушел с поста директора «ТГКОМа»
Сегодня, 04:53
Рост подростковой преступности в Омске удвоил один человек
Сегодня, 09:29
Головная боль, риск отека легких и судорог. Омск ночью затянуло сероводородом
Сегодня, 10:39
Зампредседателя омской Чечено-Ингушской общины Альви Джабраилова отпустили из СИЗО
Сегодня, 07:57
Вирусы не отступают. В омском Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ
Сегодня, 08:55