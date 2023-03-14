В Молдавии оппозиция собрала 700 тыс подписей с требованием компенсаций за коммуналку

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Об этом рассказала вице-председателя партии «Шор» Марина Таубер, пишет RТ со ссылкой на ТАСС.
«Под требованием оплаты коммунальных счетов подписались уже более 700 тысяч граждан Молдовы», — заявила Таубер.
Представители партии «Шор» поддержали «Движение для народа», которые инициировали сбор подписей и присоединились к нему. Также в акции приняли участие другие формирования в Молдавии, политики и общественные деятели.