В Молдавии оппозиция собрала 700 тыс подписей с требованием компенсаций за коммуналку

Молдавская оппозиция за месяц собрала более семисот тысяч подписей под требованием к правительству республики оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию, а также отопление за три зимних месяца.