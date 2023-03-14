В Ленинском округе Омска рекультивируют свалку за 3,6 млрд рублей

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
На рекультивацию свалки в Ленинском округе выделили 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест всвоем телеграмм-канале. Деньги поступят по национальному проекту «Экология».
«Отставания от графика производства работ нет. Срок сдачи объекта — май 2024 года», — написал градоначальник.
Ранее мэр Сергей Шелест вместе с губернатором Александром Бурковым посетили мусорный полигон около поселка Амур-2.