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Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

В Ленинском округе Омска рекультивируют свалку за 3,6 млрд рублей

14 марта 2023, 03:25
Работы планируют завершить к маю следующего года.

На рекультивацию свалки в Ленинском округе выделили 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест всвоем телеграмм-канале. Деньги поступят по национальному проекту «Экология».

«Отставания от графика производства работ нет. Срок сдачи объекта — май 2024 года», — написал градоначальник.

Ранее мэр Сергей Шелест вместе с губернатором Александром Бурковым посетили мусорный полигон около поселка Амур-2. 

Омичам рассказали о рекультивации огромных свалок на окраинах города
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#Евгений Игишев#Город#Свалка#Свалка отходов#Рекультивация#Омск#Сергей шелест#Касается каждого#Видео
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