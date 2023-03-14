В июне на торгах в Крыму будут проданы национализированные недвижимости

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Он отметил, что решения о национализации были приняты коллегиально и в полном соответствии с законодательством республики, пишет infox.ru. В настоящее время проводится подготовительная работа перед началом торгов, которые ориентировочно состоятся в июне. Часть объектов недвижимости не будет продаваться и останется в собственности республики, в том числе Бахчисарайский цементный завод. Глава Крыма также отметил, что национализация не применяется к российским гражданам.
Постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, деятельность которых недружественна по отношению к России, было подписано на заседании Госсовета Крыма 3 февраля 2023 года.