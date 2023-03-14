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Posted Сегодня, 19:15

Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:16

Updated Сегодня, 19:16

В Госдуме планируют создать этический стандарт общения врачей с беременной пациенткой

Сегодня, 19:15
Первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала предложение по созданию регламента уведомления женщине о беременности.

В своей беседе с RT Лантратова отметила, что полностью согласна с этой инициативой.

«Не сталкивалась лично с призывами врачей прерывать беременность абсолютно здоровым женщинам, но от женщин слышала такие истории, когда многодетным говорили: „Куда вам ещё, как вы справитесь?“, — призналась это.

По мнению депутата недостаточно ввести регламент уведомления о беременности, было бы правильнее создать регламент общения с женщиной в положении в целом. Необходим какой-то этический стандарт, добавила она.

Беременность это «большой стресс для организма, изменение гормонального фона, повышение эмоциональности», напомнила Лантратова. Так что будущих мам нужно поддерживать и успокаивать, и не в коем случае медицинский работник не должен становиться источником дополнительных переживаний. А в критической ситуации, когда приходится сообщать пациентке плохие новости, нужно подключать к общению психологов.

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