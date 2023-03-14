В Госдуме планируют создать этический стандарт общения врачей с беременной пациенткой

Беременность это «большой стресс для организма, изменение гормонального фона, повышение эмоциональности», напомнила Лантратова. Так что будущих мам нужно поддерживать и успокаивать, и не в коем случае медицинский работник не должен становиться источником дополнительных переживаний. А в критической ситуации, когда приходится сообщать пациентке плохие новости, нужно подключать к общению психологов.