В Госдуме планируют создать этический стандарт общения врачей с беременной пациенткой

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
В своей беседе с RT Лантратова отметила, что полностью согласна с этой инициативой.
«Не сталкивалась лично с призывами врачей прерывать беременность абсолютно здоровым женщинам, но от женщин слышала такие истории, когда многодетным говорили: „Куда вам ещё, как вы справитесь?“, — призналась это.
По мнению депутата недостаточно ввести регламент уведомления о беременности, было бы правильнее создать регламент общения с женщиной в положении в целом. Необходим какой-то этический стандарт, добавила она.
Беременность это «большой стресс для организма, изменение гормонального фона, повышение эмоциональности», напомнила Лантратова. Так что будущих мам нужно поддерживать и успокаивать, и не в коем случае медицинский работник не должен становиться источником дополнительных переживаний. А в критической ситуации, когда приходится сообщать пациентке плохие новости, нужно подключать к общению психологов.