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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

В ЕС утвердили продление антироссийских санкций

Сегодня, 14:39
Евросоюз на полгода продлил срок действия санкций против России.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на постановление Совета ЕС, опубликованное в «Официальном журнале Евросоюза». Из санкционного списка исключили ушедших из жизни людей.

Из санкционного списка ЕС исключили погибшего губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, умерших депутата Госдумы Николая Петрунина, главного редактора «Комсомольской правды» Николая Сунгоркина. Как отмечается в постановлении Совета ЕС, «ввиду продолжающихся действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и угрожающих им, решение следует продлить еще на шесть месяцев».

#Политика
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