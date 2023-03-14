В дептрансе разъяснили омичам правила проезда перекрестка на Ленинградской площади

В Омске внесли коррективы в движение на Ленинградской площади. С 10 марта разрешили поворот направо с ул. Масленникова на проспект Карла Маркса, одновременно со встречными автомобилями, которые поворачивают налево с Ленинградской площади. Вдобавок по проспекту Карла Маркса на Ленинградской площади машины едут по трем полосам прямо в сторону центра и по одной полосе налево на Ленинградскую площадь.