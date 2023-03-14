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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

В дептрансе разъяснили омичам правила проезда перекрестка на Ленинградской площади

14 марта 2023, 09:38
Фото: Город55
Новая схема действует с 10 марта.

В Омске внесли коррективы в движение на Ленинградской площади. С 10 марта разрешили поворот направо с ул. Масленникова на проспект Карла Маркса, одновременно со встречными автомобилями, которые поворачивают налево с Ленинградской площади. Вдобавок по проспекту Карла Маркса на Ленинградской площади машины едут по трем полосам прямо в сторону центра и по одной полосе налево на Ленинградскую площадь.

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Фото: Департамент транспорта

Сегодня, 14 марта, в департаменте транспорта прояснили все вопросы, возникшие у водителей по новой схеме. В ведомстве напомнили, что в соответствии с пунктом 13.5 ПДД при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

«Следует учитывать, что при повороте направо с улицы Масленникова на проспект Карла Маркса на разрешающий сигнал дополнительной секции (при этом красный сигнал основной секции светофора запрещает движение) для транспорта, выполняющего поворот налево с Ленинградской площади в направлении центра города, разрешено как движение прямо (по зеленому сигналу основной секции), так и поворот налево (по стрелке)» — уточняют в дептрансе.

Выходит, что преимущество у машин, которые поворачивают налево с Ленинградской площади. А автомобили, выезжающие с ул. Масленникова на проспект Карла Маркса в направлении центра, должны пропускать машины, которые разворачиваются на данном перекрестке.

Напомним, что с 10 марта начал действовать запрет на парковку на участке ул. Булатова.

В Омске с 10 марта изменят схему движения на Ленинградской площади
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#Ксения Карагодина#Омск#Ленинградский мост#Перекресток#Правила дорожного движения#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Светофор#Новости#Омская область
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