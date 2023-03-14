В “Атомайзе” оценили суммарный объем выпусков ЦФА в России за неполный год в 2 млрд

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Как пишет tass.ru, руководитель организации привела такую статистику в рамках своей речи на круглом столе в Общественной палате "Цифровые финансовые активы – новый инструмент привлечения ликвидности".
На правах спикера она рассказала, что в первых числах февраля прошлого года новый оператор был занесен в перечень информационных систем по ЦФА. При этом оформление налоговой части проходило еще в течение нескольких месяцев, поэтому стоит отметить, что выпуски ЦФА в России ведутся менее 12 месяцев.
По ее словам, на отечественном рынке пока главенствует класс долговых инструментов, а инвестиционный находится на вторых позициях. Но при определенных обстоятельствах инвестиционные инструменты способны опередить долговой класс, если будут сформированы подходящие комфортные условия, включая и налоговые, и для такой функции, как гибридное цифровое право. Фроловичева объясняет, что гибридное цифровое право выступает уникальной функцией, которая не присутствует ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов. "Ни одна не позволяет клиенту выбрать, как вы хотите свой финансовый инструмент погасить: деньгами либо остатком конкретного актива, что крайне привлекательно, и спрос на это сейчас на текущем, волатильном рынке есть", – поясняет гендиректор компании.
"Атомайз" подчеркивает, что гибридные цифровые права (ГЦП) обладают одновременно свойствами ЦФА и утилитарных цифровых прав. В качестве гибридных цифровых прав в нашей стране планируется вводить в оборот стейблкоины (без возможности расчетов) и NFT.
Фроловичева заявила, что на рынке сейчас более явно прослеживается падение доверия инвесторов. Поэтому теперь для наполнения площадок ликвидностью придется внедрять качественные инструменты, привлекательные для инвестирования, и более тщательно относиться к допуску эмитентов, гарантиям оформления сделок, устанавливать более высокий уровень стабильности, как в случае с банками и брокерами, а также быть готовыми оперативно вступать в интеграцию.
Глава компании "Цифровые активы" Максим Трофимов раскрыл возможности применения цифровых инструментов для неквалифицированных инвесторов. "С принятием закона о ЦФА россияне в ближайшее время смогут инвестировать в цифровые активы наряду с другими инструментами (как например, самыми популярными – акциями и облигациями), при этом избегая рисков, связанных с традиционными инструментами, и минуя посредников финансового рынка", – прогнозирует он.