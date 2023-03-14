В “Атомайзе” оценили суммарный объем выпусков ЦФА в России за неполный год в 2 млрд

По ее словам, на отечественном рынке пока главенствует класс долговых инструментов, а инвестиционный находится на вторых позициях. Но при определенных обстоятельствах инвестиционные инструменты способны опередить долговой класс, если будут сформированы подходящие комфортные условия, включая и налоговые, и для такой функции, как гибридное цифровое право. Фроловичева объясняет, что гибридное цифровое право выступает уникальной функцией, которая не присутствует ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов. "Ни одна не позволяет клиенту выбрать, как вы хотите свой финансовый инструмент погасить: деньгами либо остатком конкретного актива, что крайне привлекательно, и спрос на это сейчас на текущем, волатильном рынке есть", – поясняет гендиректор компании.