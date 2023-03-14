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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Абакане было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на косуль

Сегодня, 09:54
Дело возбудили в отношении местного жителя, которого подозревают в незаконной охоте на косуль.

По информации местных правоохранителей, мужчину остановили в рамках оперативно-профилактического мероприятия. В багажнике его автомобиля полицейские нашли 4 мешка с мясом. Это оказались разделанные сибирские косули, пишет газета “Известия”.

Правоохранители выяснили, что животные были убиты из охотничьего ружья ИЖ-58. Напомним, в настоящее время охота на косуль запрещена. Браконьера отпустили, но обязали явиться в полицию по первому требованию. Сообщается, что его действия причинили ущерб в 720 000 рублей.

 

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