В Абакане было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на косуль

Правоохранители выяснили, что животные были убиты из охотничьего ружья ИЖ-58. Напомним, в настоящее время охота на косуль запрещена. Браконьера отпустили, но обязали явиться в полицию по первому требованию. Сообщается, что его действия причинили ущерб в 720 000 рублей.