В Абакане было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на косуль

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
По информации местных правоохранителей, мужчину остановили в рамках оперативно-профилактического мероприятия. В багажнике его автомобиля полицейские нашли 4 мешка с мясом. Это оказались разделанные сибирские косули, пишет газета “Известия”.
Правоохранители выяснили, что животные были убиты из охотничьего ружья ИЖ-58. Напомним, в настоящее время охота на косуль запрещена. Браконьера отпустили, но обязали явиться в полицию по первому требованию. Сообщается, что его действия причинили ущерб в 720 000 рублей.