У депутата из Омской области отсудили квартиру, купленную на неподтвержденные доходы

Установлено, что депутат Совета Тевризского района и его супруга приобрели автомобиль и квартиру в Омске общей стоимостью 8,5 млн рублей на неподтвержденные доходы. Но сведения о расходах семейная пара не предоставила. Стоимость нового жилья и машины превысила общий доход супругов за три года.