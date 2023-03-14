У депутата из Омской области отсудили квартиру, купленную на неподтвержденные доходы

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
У депутата из Омской области и его супруги отсудили квартиру в пользу государства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Народного избранника заподозрили в коррупции.
Установлено, что депутат Совета Тевризского района и его супруга приобрели автомобиль и квартиру в Омске общей стоимостью 8,5 млн рублей на неподтвержденные доходы. Но сведения о расходах семейная пара не предоставила. Стоимость нового жилья и машины превысила общий доход супругов за три года.
В прокуратуре посчитали, что имущество необходимо отсудить в пользу государства. Первая инстанция исковые требования отклонила. Омский областной суд рассмотрел апелляцию от гособвинителя и постановил обратить в доход Российской Федерации квартиру семьи депутата.