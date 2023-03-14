Цифровой сервис «Газпромнефть-СМ» высоко оценили на IT-конгрессе NEFT 4.0

Уникальный сервис «Газпромнефть-СМ» был представлен в июне 2022 года. За полгода работы G-Lab на партнерских площадках предотвращены десятки серьезных поломок горнодобывающей техники, что позволило значительно снизить затраты предприятий на внеплановый ремонт. Благодаря современному оборудованию мобильной лаборатории эксперты «Газпромнефть-СМ» проводят исследования масел прямо в карьерах и на угольных разрезах, что позволяет не останавливать производственный процесс. Математическая модель G-Lab сопоставляет полученные результаты с накопленной за 15 лет базой данных компании и дает прогноз о возможных поломках узлов и агрегатов техники и оборудования. Новые исследования становятся частью информационной системы сервиса, расширяя опыт применения смазочных материалов в различных условиях и видах техники. Данные об эксплуатации масел на предприятиях также учитываются при разработке рецептур и повышения технических характеристик новых продуктов.