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Цифровой сервис «Газпромнефть-СМ» высоко оценили на IT-конгрессе NEFT 4.0

14 марта 2023, 07:10
Фото: Стоян Васев
«Газпромнефть-СМ» поделилась успешным опытом работы цифрового продукта по предиктивной диагностике смазочных материалов и оборудования на одном из крупнейших отраслевых IT-мероприятий страны.

Эффективная работа G-Lab стала одной из ключевых тем для обсуждения на Конгрессе по цифровизации нефтегазовой отрасли, объединившей представителей 200 крупнейших компаний России. Цифровой продукт — собственная разработка «Газпромнефть-СМ» и единственный на российском рынке сервис, предоставляющий точный прогноз состояния техники и оборудования на основе анализа состояния масла. G-Lab, созданный на базе технологии искусственного интеллекта, уже внедрен на 20 площадках отечественных горнодобывающих предприятий.

Уникальный сервис «Газпромнефть-СМ» был представлен в июне 2022 года. За полгода работы G-Lab на партнерских площадках предотвращены десятки серьезных поломок горнодобывающей техники, что позволило значительно снизить затраты предприятий на внеплановый ремонт. Благодаря современному оборудованию мобильной лаборатории эксперты «Газпромнефть-СМ» проводят исследования масел прямо в карьерах и на угольных разрезах, что позволяет не останавливать производственный процесс. Математическая модель G-Lab сопоставляет полученные результаты с накопленной за 15 лет базой данных компании и дает прогноз о возможных поломках узлов и агрегатов техники и оборудования. Новые исследования становятся частью информационной системы сервиса, расширяя опыт применения смазочных материалов в различных условиях и видах техники. Данные об эксплуатации масел на предприятиях также учитываются при разработке рецептур и повышения технических характеристик новых продуктов.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» не только производит высокотехнологичные и качественные масла для всех сегментов рынка и потребителей. Наши специалисты сегодня создают уникальные для нефтеперерабатывающей отрасли IT-продукты, охватывающие ключевые направления бизнеса — от разработки рецептур и управления производственными процессами до реализации масел и их сопровождения при работе непосредственно на предприятиях. Все эти решения сформировали цифровую экосистему для наших партнеров, которая дает возможность оперативно и эффективно обеспечивать надежными и современными смазочными материалами предприятия в любой точке России».

«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.

G-Lab — единственный в России цифровой сервис на основе технологии искусственного интеллекта, предоставляющий услуги предиктивной диагностики смазочных материалов и оборудования был представлен «Газпромнефть-СМ» в июне 2022 года. G-Lab позволяет оценить состояние смазочного материала и узла, в котором он применяется. Работа математической модели строится на базе накопленного опыта предыдущих исследований, что позволяет G-Lab прогнозировать срок службы смазочного материала и ресурс работы оборудования. Сервис позволяет на ранних стадиях выявить неисправность, чтобы избежать аварийного выхода техники из строя.

NEFT 4.0 — ежегодный Конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли в России, направленный на поддержку отечественных предприятий в условиях переформатирования рынка IT. Конгресс посвящен последним цифровым технологиям и новым стратегиям развития нефтегазовой отрасли. NEFT 4.0 объединяет представителей ВИНК, нефтегазодобывающие компании, операторов трубопроводов, государственные структуры, производителей софта, технологий и оборудования. Мероприятие направлено на поддержку отечественных предприятий в условиях переформатирования рынка ИT.

#Омская область#Экономика#Общество#Нефть
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