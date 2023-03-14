Телеведущий Шнейдеров рассказал о самых необычных решениях «Оскара»

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Общественной службой новостей поделился, что его удивило малое признание фильма «На западном фронте без перемен», снятый по произведению Ремарка. Телерадиоведущий считает это незаслуженным, так как работа, по его мнению, была самой интересной из всех представленных на «Оскар». Он отметил актуальность темы и обратил внимание на тот момент, что ленту оценили европейские зрители. Также фильм получили главный приз BAFTA.