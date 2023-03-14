Телеведущий Шнейдеров рассказал о самых необычных решениях «Оскара»

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Общественной службой новостей поделился, что его удивило малое признание фильма «На западном фронте без перемен», снятый по произведению Ремарка. Телерадиоведущий считает это незаслуженным, так как работа, по его мнению, была самой интересной из всех представленных на «Оскар». Он отметил актуальность темы и обратил внимание на тот момент, что ленту оценили европейские зрители. Также фильм получили главный приз BAFTA.
Многие зрители остались в недоумении из-за того, что кинокартина «Аватар» снова осталась без статуэток в ключевых номинациях, получив только приз за «Лучшие визуальные эффекты». Шнейдеров назвал такой результат вполне предсказуемым, поскольку эксперты премии оценивают в первую очередь кино, а не коммерческую составляющую.