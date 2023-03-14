Сын Боярского опровергает заявления отца о завершении карьеры

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
В интервью «Комсомольской правде» он заявил, что Михаил Боярский продолжает находиться на сцене и репетировать спектакли, и отрицает, что у него появилось желание проводить большую часть времени с семьей или уйти из карьеры, пишет infox.ru.
Также супруга Михаила Боярского отказалась комментировать слухи о том, что он покидает театральную сцену. График «Ленсовета» на март включает два спектакля с участием Михаила Боярского, в том числе «В этом милом старом доме» 16 и 23 марта. Ранее СМИ сообщали о намерении актера завершить карьеру.