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Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Сын Боярского опровергает заявления отца о завершении карьеры

Сегодня, 17:21
Сын Михаила Боярского, создателя театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге, опроверг заявление отца о завершении театральной деятельности.

В интервью «Комсомольской правде» он заявил, что Михаил Боярский продолжает находиться на сцене и репетировать спектакли, и отрицает, что у него появилось желание проводить большую часть времени с семьей или уйти из карьеры, пишет infox.ru.

Также супруга Михаила Боярского отказалась комментировать слухи о том, что он покидает театральную сцену. График «Ленсовета» на март включает два спектакля с участием Михаила Боярского, в том числе «В этом милом старом доме» 16 и 23 марта. Ранее СМИ сообщали о намерении актера завершить карьеру.

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