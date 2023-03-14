Специалист рассказала, какие продукты помогут поддержать здоровье костей и суставов

И наконец, Королева напомнила о пользе физических нагрузок, так как кости укрепляются именно благодаря работе мышц разных групп. В противном же случае, как пояснила диетолог, у человека может начаться остеопороз даже при условии соблюдения кальциево-магниевого баланса.