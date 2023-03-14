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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Специалист рассказала, какие продукты помогут поддержать здоровье костей и суставов

Сегодня, 10:14
Терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева объяснила, что пожилым людям необходимо включить в рацион продукты с содержанием магния и кальция, которые помогут снизить риск переломов и увеличить гибкость суставов.

Врач отметила, что кальций и магний в большом количестве можно найти в свежей зелени: петрушке, базилике и кресс-салате. Кроме того, немало кальция входит в состав белокочанной капусты, куриных яиц и сыра, пишут «Известия» со ссылкой на «Москву 24».

Она также рекомендовала не отказываться от употребления рыбы, в которой много витамина D3, отвечающего за регулировку фосфорно-кальциево-магниевого обмена и поддерживающего прочность костной ткани.

И наконец, Королева напомнила о пользе физических нагрузок, так как кости укрепляются именно благодаря работе мышц разных групп. В противном же случае, как пояснила диетолог, у человека может начаться остеопороз даже при условии соблюдения кальциево-магниевого баланса.

#Общество
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