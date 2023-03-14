Специалист рассказала, какие продукты помогут поддержать здоровье костей и суставов

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Врач отметила, что кальций и магний в большом количестве можно найти в свежей зелени: петрушке, базилике и кресс-салате. Кроме того, немало кальция входит в состав белокочанной капусты, куриных яиц и сыра, пишут «Известия» со ссылкой на «Москву 24».
Она также рекомендовала не отказываться от употребления рыбы, в которой много витамина D3, отвечающего за регулировку фосфорно-кальциево-магниевого обмена и поддерживающего прочность костной ткани.
И наконец, Королева напомнила о пользе физических нагрузок, так как кости укрепляются именно благодаря работе мышц разных групп. В противном же случае, как пояснила диетолог, у человека может начаться остеопороз даже при условии соблюдения кальциево-магниевого баланса.