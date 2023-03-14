СК: Установлены личности изрубивших икону в Перми

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, в вандализме полиция подозревает двух старшеклассников и трех первокурсников колледжа.
В нашумевшем видео, снятом в лесу, подростки в черных балаклавах, изрубив топором и мечом икону Анастасии Узорешительницы, сжигают ее на костре. Все это производится в присутствии молодых зрителей и сопровождается матом.
По результатам экспертиз полицейские примут процессуальное решение.