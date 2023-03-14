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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

СК: Установлены личности изрубивших икону в Перми

Сегодня, 08:51
Пермским полицейским удалось установить, какие именно молодые люди изрубили и сожгли икону, а затем подняли руки в нацистском приветствии. Видео вандализма было выложено в соцсети.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, в вандализме полиция подозревает двух старшеклассников и трех первокурсников колледжа.

В нашумевшем видео, снятом в лесу, подростки в черных балаклавах, изрубив топором и мечом икону Анастасии Узорешительницы, сжигают ее на костре. Все это производится в присутствии молодых зрителей и сопровождается матом.

По результатам экспертиз полицейские примут процессуальное решение.

 

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