Схватка за долгострой. В Омске люди получат долгожданные квартиры

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Сразу 5 компаний пожелало достроить 2 очередь дома № 4 на ул. 10 лет Октября. Одну из них не допустили из-за несоответствия требованиям. Выиграла компания ООО «Евротехстрой», зарегистрированная в Таре. Начальная цена составила 183,5 млн рублей, победителю же заплатят 178,9 млн рублей, хотя поступали заявки и от компаний, согласных на меньшую стоимость.
Элитный дом на 58 квартир начали строить в 2007 году. В 2010 году стройку приостановили. Дом так и не консервировали, он попросту стоял, обдуваемый всеми ветрами, и ждал своего часа. Проект реконструкции создали в 2020 году. Строителям необходимо завершить дом за 150 дней с момента подписания договора. По договору дом должен быть восходящей этажности, с офисами и парковкой. На непредвиденные расходы в смете заложено 2% стоимости. При обнаружении дефектов, созданных временем или предыдущими строителями, будут заключаться отдельные акты.
Разрешение на строительство, выданное Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства, действительно до октября 2023 года.