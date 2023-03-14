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Published Сегодня, 06:24

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Схватка за долгострой. В Омске люди получат долгожданные квартиры

14 марта 2023, 06:24
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске нашли подрядчика для элитного долгостроя на улице 10 лет Октября

Стройку бросали несколько раз, а теперь придется доделать дом за 8 месяцев. Торги устраивал Фонд защиты обманутых дольщиков. Победила ООО «Евротехстрой».

Сразу 5 компаний пожелало достроить 2 очередь дома № 4 на ул. 10 лет Октября. Одну из них не допустили из-за несоответствия требованиям. Выиграла компания ООО «Евротехстрой», зарегистрированная в Таре. Начальная цена составила 183,5 млн рублей, победителю же заплатят 178,9 млн рублей, хотя поступали заявки и от компаний, согласных на меньшую стоимость.

Элитный дом на 58 квартир начали строить в 2007 году. В 2010 году стройку приостановили. Дом так и не консервировали, он попросту стоял, обдуваемый всеми ветрами, и ждал своего часа. Проект реконструкции создали в 2020 году. Строителям необходимо завершить дом за 150 дней с момента подписания договора. По договору дом должен быть восходящей этажности, с офисами и парковкой. На непредвиденные расходы в смете заложено 2% стоимости. При обнаружении дефектов, созданных временем или предыдущими строителями, будут заключаться отдельные акты.

Разрешение на строительство, выданное Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства, действительно до октября 2023 года.

 

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#Дарья Зыкова#Омск#Подрядчик#Строительство#Долгострой#Обманутые дольщики#Аукционы#Общество#Город#Экономика#Новости
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