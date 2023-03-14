Схватка за долгострой. В Омске люди получат долгожданные квартиры

Элитный дом на 58 квартир начали строить в 2007 году. В 2010 году стройку приостановили. Дом так и не консервировали, он попросту стоял, обдуваемый всеми ветрами, и ждал своего часа. Проект реконструкции создали в 2020 году. Строителям необходимо завершить дом за 150 дней с момента подписания договора. По договору дом должен быть восходящей этажности, с офисами и парковкой. На непредвиденные расходы в смете заложено 2% стоимости. При обнаружении дефектов, созданных временем или предыдущими строителями, будут заключаться отдельные акты.