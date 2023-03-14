Рост подростковой преступности в Омске удвоил один человек

Заместитель главы УМВД России по Омску Радик Валиахметов сегодня отчитался перед депутатами Городского совета о борьбе с преступностью в 2022 году. Как уже писал Город55, по целому ряду параметров показатели улучшились по сравнению с 2021 годом, но в некоторых случаях статистика настораживает.