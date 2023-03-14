Рост подростковой преступности в Омске удвоил один человек

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Заместитель главы УМВД России по Омску Радик Валиахметов сегодня отчитался перед депутатами Городского совета о борьбе с преступностью в 2022 году. Как уже писал Город55, по целому ряду параметров показатели улучшились по сравнению с 2021 годом, но в некоторых случаях статистика настораживает.
Депутаты обратили внимание, в частности, на значительный рост подростковой преступности. Общее число таких правонарушений выросло почти вдвое, до 182. Вопрос о причинах этого Валиахметову задал депутат Юрий Иванищев.
— Роста по количеству правонарушителей не произошло, — объяснил замглавы УМВД. — Есть рост только по числу эпизодов. Все мы помним ложные минирования: больше 50 случаев такого рода — это дело рук одного несовершеннолетнего. Один человек намолотил нам…
В целом, по данным Валиахметова, уровень подростковой преступности в Омске снижается от года к году в течение как минимум 6 лет.