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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Рост подростковой преступности в Омске удвоил один человек

14 марта 2023, 09:29
Фото: 1MI
иллюстрация
По данным УМВД, все дело в ложных минированиях.

Заместитель главы УМВД России по Омску Радик Валиахметов сегодня отчитался перед депутатами Городского совета о борьбе с преступностью в 2022 году. Как уже писал Город55, по целому ряду параметров показатели улучшились по сравнению с 2021 годом, но в некоторых случаях статистика настораживает.

Депутаты обратили внимание, в частности, на значительный рост подростковой преступности. Общее число таких правонарушений выросло почти вдвое, до 182. Вопрос о причинах этого Валиахметову задал депутат Юрий Иванищев.

— Роста по количеству правонарушителей не произошло, — объяснил замглавы УМВД. — Есть рост только по числу эпизодов. Все мы помним ложные минирования: больше 50 случаев такого рода — это дело рук одного несовершеннолетнего. Один человек намолотил нам…

В целом, по данным Валиахметова, уровень подростковой преступности в Омске снижается от года к году в течение как минимум 6 лет.

 

В Омске вдвое выросла подростковая преступность
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#Николай Эйхвальд#Городской Совет#УМВД#Город#Новости#Юрий Иванищев#Радик Валиахметов
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