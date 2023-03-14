Россиянам объяснили разницу между накопительным счетом и банковским вкладом

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По словам эксперта, оба инструмента объединяет то, что они — банковские счета, на которые средства клиента размещаются под проценты. Кроме того, деньги и на вкладах, и на накопительных счетах застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1,4 млн рублей. Что же до различий, то доход по счетам, как правило, ежемесячный, а по вкладам — ежеквартальный, ежегодный, или же проценты начисляются в конце срока размещения, пишут «Известия».
Помимо разных схем начисления процентов, в числе различий между накопительным счетом и депозитом — срок размещения средств. Так, по накопительному счету этот показатель не устанавливается, тогда как депозиты открываются именно на определенный срок, обычно от трех месяцев до нескольких лет. Также отличается и процентная ставка, которая на вкладе остается неизменной, а на накопительном вкладе банк может изменить ее в любое время.
Еще накопительные счета можно пополнять в любое время, а вот со вкладами дело обстоит иначе: часто такая возможность отсутствует, а если это и допускается, то процентная ставка по пополняемым вкладам обычно ниже. И наконец, при снятии денег с депозита можно не получить начисленные проценты, а на накопительный вклад это правило не распространяется, и проценты на нем не сгорают.
Таким образом, накопительный счет — более гибкий инструмент, так как к размещенным на нем деньгам сохраняется доступ, при том что процентные ставки по вкладам и накопительным счетам практически сравнялись, резюмировал Сергей Чеврычкин.