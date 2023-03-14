Россиянам объяснили разницу между накопительным счетом и банковским вкладом

Еще накопительные счета можно пополнять в любое время, а вот со вкладами дело обстоит иначе: часто такая возможность отсутствует, а если это и допускается, то процентная ставка по пополняемым вкладам обычно ниже. И наконец, при снятии денег с депозита можно не получить начисленные проценты, а на накопительный вклад это правило не распространяется, и проценты на нем не сгорают.