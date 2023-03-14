Погиб человек. Ночью в Омске загорелся частный дом

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что ночью 13 марта загорелся одноэтажный частный дом на ул. Съездовской площадью 80 кв. м.
Ко времени прибытия первого подразделения дом горел весь, частично обрушилась кровля. Дом пришлось разбирать. Работали на пожаре 7 автомобилей, 29 спасателей, 3 звена газодымозащитной службы. Пока причина пожара и ущерб устанавливаются.
Сообщили о возгорании в 03:48, локализовали пожар в 04:17, ликвидировали открытый огонь через 20 минут, а полностью дотушили к 07:23. Источник в экстренных службах сообщил Городу55 о том, что на пожаре погиб человек.