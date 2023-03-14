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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:30

Погиб человек. Ночью в Омске загорелся частный дом

14 марта 2023, 08:29
Фото: 1MI
иллюстрация

В Центральном районе Омска частный дом догорел до обрушения кровли и гибели человека

На пожаре работали 29 спасателей. Причина возгорания пока устанавливается.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что ночью 13 марта загорелся одноэтажный частный дом на ул. Съездовской площадью 80 кв. м.

Ко времени прибытия первого подразделения дом горел весь, частично обрушилась кровля. Дом пришлось разбирать. Работали на пожаре 7 автомобилей, 29 спасателей, 3 звена газодымозащитной службы. Пока причина пожара и ущерб устанавливаются.

Сообщили о возгорании в 03:48, локализовали пожар в 04:17, ликвидировали открытый огонь через 20 минут, а полностью дотушили к 07:23. Источник в экстренных службах сообщил Городу55 о том, что на пожаре погиб человек.

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#Дарья Зыкова#Омск#Смерть#Пожары#Пожар в частном доме#МЧС#Общество#Город#Происшествия#Новости#Кровля
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