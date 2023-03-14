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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Определился соперник омского «Авангарда» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина

14 марта 2023, 17:24
Фото: ХК Авангард
Подопечные Михаила Кравеча разыграют путевку в финал конференции с магнитогорским «Металлургом».

В Екатеринбурге определился соперник омского «Авангарда» в полуфинале розыгрыша плей-офф Кубка агарина в Восточной конференции. Им стал магнитогорский «Металлург», который в драматичном седьмом матче в овертайме вырвал победу у екатеринбургского «Автомобилиста».

К средине третьего периода «Автомобилист» уверенно выигрывал со счетом 3:1, однако за 6 минут до финальной сирены магнитогорцы сумели отыгрыть одну шайбу, а еще через две — сравняли счет и перевели игру в овертайм. На 10-й минуте дополнительного времени нападающий «Металлурга» Николай Голдобин поставил точку в этом противостоянии и вывел свою команды в следующий раунд.

Напомним, ранее о возможных соперниках во втором круге высказались главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец и канадский форвард Корбэн Найт.

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец высказался о сопернике во втором раунде
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#Василий Попов#Авангард#Хоккей#КХЛ#Плей-офф#ХК Металлург#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Магнитогорск#Екатеринбург#Михаил Кравец#Корбэн Найт
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