Определился соперник омского «Авангарда» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина

К средине третьего периода «Автомобилист» уверенно выигрывал со счетом 3:1, однако за 6 минут до финальной сирены магнитогорцы сумели отыгрыть одну шайбу, а еще через две — сравняли счет и перевели игру в овертайм. На 10-й минуте дополнительного времени нападающий «Металлурга» Николай Голдобин поставил точку в этом противостоянии и вывел свою команды в следующий раунд.