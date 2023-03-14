Определился соперник омского «Авангарда» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
В Екатеринбурге определился соперник омского «Авангарда» в полуфинале розыгрыша плей-офф Кубка агарина в Восточной конференции. Им стал магнитогорский «Металлург», который в драматичном седьмом матче в овертайме вырвал победу у екатеринбургского «Автомобилиста».
К средине третьего периода «Автомобилист» уверенно выигрывал со счетом 3:1, однако за 6 минут до финальной сирены магнитогорцы сумели отыгрыть одну шайбу, а еще через две — сравняли счет и перевели игру в овертайм. На 10-й минуте дополнительного времени нападающий «Металлурга» Николай Голдобин поставил точку в этом противостоянии и вывел свою команды в следующий раунд.
Напомним, ранее о возможных соперниках во втором круге высказались главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец и канадский форвард Корбэн Найт.