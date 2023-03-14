Омского контрактника осудили за опоздание на военную службу после похорон матери

Пресс-служба Омского гарнизонного военного суда сообщила об оглашенном в суде приговоре для жителя Омской области, самовольно покинувшего часть. Суд установил, что омич, призванный на службу в рамках частичной мобилизации, желая побыть дома с отцом, уклонился от своевременного возвращения в часть. Отпускали его, чтобы проститься с погибшей матерью. Он опоздал больше, чем на 10 суток, но меньше, чем на месяц. Хотел побыть с отцом, которому нужна была помощь после потери. Прибыл военнослужащий в следственный отдел военного гарнизона в ноябре 2022 года.