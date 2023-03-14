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Омского контрактника осудили за опоздание на военную службу после похорон матери

14 марта 2023, 10:14
Фото: 1MI
иллюстрация
Омич остался в деревне Омской области, чтобы поддержать отца. На службу он вернулся, но с опозданием. Теперь отправится не в строй, а в колонию-поселение.

Пресс-служба Омского гарнизонного военного суда сообщила об оглашенном в суде приговоре для жителя Омской области, самовольно покинувшего часть. Суд установил, что омич, призванный на службу в рамках частичной мобилизации, желая побыть дома с отцом, уклонился от своевременного возвращения в часть. Отпускали его, чтобы проститься с погибшей матерью. Он опоздал больше, чем на 10 суток, но меньше, чем на месяц. Хотел побыть с отцом, которому нужна была помощь после потери. Прибыл военнослужащий в следственный отдел военного гарнизона в ноябре 2022 года.

В суде он полностью признал вину и раскаялся. Показал, что из-за смерти матери и необходимости поддержать отца, командование предоставляло ему отпуск.

Суд квалифицировал опоздание на службу по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ «самовольное оставление части». При назначении наказания суд учел, что это первое преступление мужчины, в котором он раскаивается. Смягчили наказание и из-за неблагоприятной ситуации в семье. В результате, омича приговорили к полутора годам в колонии-поселении.

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#Дарья Зыкова#Омск#Военные#Приговор#Суд#Омский гарнизонный военный суд#Оставление части#Частичная мобилизация#Общество#Уголовное дело#Новости#Омская область
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