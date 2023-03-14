Омский Сбер организовал благотворительный Кубок по лыжной эстафете

В эстафете участвовали 14 команд, в том числе от АО «Водоканал», АО «Пассажирсервис», ОАО «Омский аэропорт», ОмГТУ, ОмГАУ и другие. Члены команд, а также гости мероприятия могли оказать посильную помощь подопечным одной из благотворительных организаций, специализирующихся на содействии социальной, физической, медицинской, психологической и интеллектуальной реабилитации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.