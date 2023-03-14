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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Омский Сбер организовал благотворительный Кубок по лыжной эстафете

14 марта 2023, 10:18
Фото: пресс-служба Омского отделения ПАО Сбербанк
Сбер как ESG-ориентированная компания уделяет большое внимание реализации проектов, направленных в том числе на поддержку социально уязвимых категорий граждан, пропаганду здорового образа жизни и развитие физической культуры и спорта.

Так одной из инициатив, объединяющих указанные направления, стал благотворительный кубок по лыжной эстафете среди корпоративных команд «Помогаем вместе». Он состоялся в минувшие выходные. К участию в мероприятии были приглашены команды городских и региональных предприятий и организаций — партнеров Омского Сбера.

В церемонии открытия принял участие министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. По его словам, корпоративный спорт в настоящее время активно развивается, все больше организаций проводят спортивные мероприятия среди своих партнеров, клиентов.

Фото: пресс-служба Омского отделения ПАО Сбербанк

В эстафете участвовали 14 команд, в том числе от АО «Водоканал», АО «Пассажирсервис», ОАО «Омский аэропорт», ОмГТУ, ОмГАУ и другие. Члены команд, а также гости мероприятия могли оказать посильную помощь подопечным одной из благотворительных организаций, специализирующихся на содействии социальной, физической, медицинской, психологической и интеллектуальной реабилитации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:

— Сбер с одной стороны традиционно продвигает здоровый образ жизни и занятия физкультурой и спортом, а с другой — ведет благотворительную деятельность и приветствует волонтёрство в рядах своей команды. Эти два направления объединились в рамках кубка «Помогаем вместе». Эстафета стала не только спортивным состязанием, но и поддержкой, адресной помощью семьям с детьми, страдающим серьезными заболеваниями. Благодарю всех участников, кто стал партнером нашего мероприятия.

Партнерами Кубка выступили Омский государственный аграрный университет, Центр лыжного спорта, Служба доставки «Шато».

#Омск#Общество#Город#Омская область
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