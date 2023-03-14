Омские хирурги спасли женщину с ножевыми ранениями, которые ей нанесла собутыльница

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области сообщили, что в приемное отделение городской больницы №1 им. А. Н. Кабанова поступила женщина в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями.
Напомним, что ранее пострадавшая распивала алкогольные напитки со своей знакомой. В какой-то момент между ними завязался конфликт, и собутыльница несколько раз ударила ее ножом. Из-за чего произошел конфликт до сих пор неизвестно.
Медперсонал своевременно оказал женщине всю необходимую медицинскую помощь. По итогу пациентку прооперировали, и сейчас ее жизни ничего не грозит.
«Женщина поступила к нам в тяжёлом состоянии. У неё наблюдалось повреждение диафрагмы, в брюшной же полости был повреждён желудок», — уточнил торакальный хирург Городской клинической больницы №1 имени А. Н. Кабанова Андрей Владимирович Иов.
Отметим, что пострадавшая находилась в реанимации около 2-х суток. Сейчас ее перевели в палату. Через неделю ее ждёт плановый осмотр и выписка.