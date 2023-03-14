Омские хирурги спасли женщину с ножевыми ранениями, которые ей нанесла собутыльница

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области сообщили, что в приемное отделение городской больницы №1 им. А. Н. Кабанова поступила женщина в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями.



Напомним, что ранее пострадавшая распивала алкогольные напитки со своей знакомой. В какой-то момент между ними завязался конфликт, и собутыльница несколько раз ударила ее ножом. Из-за чего произошел конфликт до сих пор неизвестно.



