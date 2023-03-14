Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Омские хирурги спасли женщину с ножевыми ранениями, которые ей нанесла собутыльница

14 марта 2023, 13:28
Фото: Город55
Пострадавшая находилась в реанимации около двух суток.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области сообщили, что в приемное отделение городской больницы №1 им. А. Н. Кабанова поступила женщина в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями.

Напомним, что ранее пострадавшая распивала алкогольные напитки со своей знакомой. В какой-то момент между ними завязался конфликт, и собутыльница несколько раз ударила ее ножом. Из-за чего произошел конфликт до сих пор неизвестно.

Медперсонал своевременно оказал женщине всю необходимую медицинскую помощь. По итогу пациентку прооперировали, и сейчас ее жизни ничего не грозит.

«Женщина поступила к нам в тяжёлом состоянии. У неё наблюдалось повреждение диафрагмы, в брюшной же полости был повреждён желудок», — уточнил торакальный хирург Городской клинической больницы №1 имени А. Н. Кабанова Андрей Владимирович Иов.

Отметим, что пострадавшая находилась в реанимации около 2-х суток. Сейчас ее перевели в палату. Через неделю ее ждёт плановый осмотр и выписка.

Застолье завершилось поножовщиной. В Омске задержали женщину, ранившую свою подругу
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Ножевое ранение#Удар ножом#Алкозастолье#Алкоголь#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Божий человек. Кто и как пополняет ряды Омской епархии
Сегодня, 09:29
Омский депутат Лунев ушел с поста директора «ТГКОМа»
Сегодня, 04:53
Рост подростковой преступности в Омске удвоил один человек
Сегодня, 09:29
Головная боль, риск отека легких и судорог. Омск ночью затянуло сероводородом
Сегодня, 10:39
Зампредседателя омской Чечено-Ингушской общины Альви Джабраилова отпустили из СИЗО
Сегодня, 07:57
Вирусы не отступают. В омском Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ
Сегодня, 08:55